L’Ema: “Sì al vaccino anti-vaiolo per contrastare quello delle scimmie”

ROMA – Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha raccomandato di estendere l’indicazione del vaccino contro il vaiolo Imvanex per includere la protezione degli adulti dal vaiolo delle scimmie.

Il medicinale è stato approvato in Unione europea dal 2013 per la prevenzione del vaiolo. Contiene una forma attenuata (indebolita) del virus del vaiolo chiamato “virus vaccinico vivo Ankara modificato”, che è correlato al virus del vaiolo. “È stato anche considerato un potenziale vaccino per il vaiolo delle scimmie a causa della somiglianza tra il virus del vaiolo delle scimmie e il virus del vaiolo – si legge nel comunicato dell’Ema – Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è Bavarian Nordic A/S”.

Per confermare l’efficacia del vaccino contro il vaiolo delle scimmie, “l’azienda raccoglierà i dati da uno studio osservazionale che sarà condotto durante l’epidemia di vaiolo delle scimmie in corso in Europa. Il profilo di sicurezza del medicinale è favorevole, con effetti collaterali da lievi a moderati, e il Chmp ha concluso che i benefici del medicinale sono maggiori dei rischi. Oltre all’uso per la prevenzione del vaiolo delle scimmie, il Chmp ha raccomandato di autorizzare Imvanex per proteggere le persone dalle malattie causate dal virus vaccinale, che porta a sintomi simili, ma più lievi, a quelli del vaiolo“.

