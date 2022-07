Regionali Sicilia, alle primarie dell’area progressista tre candidati e oltre 42mila iscritti

PALERMO – Sono oltre 42.205 gli iscritti a partecipare alle primarie per la scelta del candidato governatore del fronte progressista alle elezioni regionali siciliane. Il termine per l’iscrizione alla piattaforma online è scaduto alle 23:59 di ieri. Le primarie si celebreranno domani, sabato 23 luglio, dalle 8 alle 22. Sarà possibile esprime la propria preferenza sul web e in alcuni gazebo allestiti nelle principali città siciliane.

I CANDIDATI

In tre si contenderanno la candidatura a governatore dell’Isola. In campo Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd, Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione in quota M5s, e Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana ed esponente del movimento Cento passi.

CITTADINI PROTAGONISTI

“Sulle primarie saranno i siciliani a decidere”. Lo ha affermato ieri sera a ‘In Onda’, su La7, il segretario del Pd Enrico Letta rispondendo a una domanda sulla consultazione nell’Isola .

LA POLEMICA

Italia viva, Azione e +Europa hanno invitato i democratici a interrompere il percorso delle primarie con il Movimento 5 stelle, indicato dal polo liberale come il principale responsabile della caduta del governo Draghi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it