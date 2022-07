Covid, in Italia l’Rt è in calo ma ancora oltre la soglia epidemica

ROMA – Nel periodo 29 giugno-12 luglio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,23 (range 1,16-1,33), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, ma oltre la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso in diminuzione e a cavallo della soglia epidemica: Rt=1 (0,98-1,02) al 12/07/2022 vs Rt=1,15 (1,12-1,17) al 05/07/2022. Sono alcuni dei dati principali che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19. Il documento evidenzia poi anche una discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 977 ogni 100.000 abitanti (15/07/2022-21/07/2022) vs 1158 ogni 100.000 abitanti (08/07/2022-14/07/2022).

SALE OCCUPAZIONE TERAPIE INTENSIVE (4,1%)

Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 4,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 21 luglio) vs il 3,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 14 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 17,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 21 luglio) vs 15,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 14 luglio). È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19.

