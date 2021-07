ROMA – Sono disponibili online i primi risultati della ricerca “L’impatto di eTwinning sullo sviluppo professionale dei docenti in servizio in Italia”, che ha lo scopo di valutare le ricadute dell’esperienza didattica e formativa maturata nell’ambito della community europea eTwinning sullo sviluppo professionale degli insegnanti che operano sul territorio nazionale. Lo studio è stato condotto congiuntamente da Indire e dall’Unità italiana eTwinning, insieme all’Università degli Studi di Firenze nel corso del 2020.

In attesa dei risultati completi – che saranno presentati in maniera più estesa e approfondita in un volume edito da Carocci Editore alla fine del 2021 – il gruppo di ricerca mette a disposizione un primo rapporto breve di ricerca contenente i principali risultati dello studio, e prevede per i docenti eTwinning la possibilità di leggere il documento nella versione interattiva, ovvero fornendo in contemporanea alla consultazione un feedback personale sui risultati dell’indagine.

Lo studio ha portato all’elaborazione di un quadro di competenze degli “eTwinner” articolato in tre aree di analisi: didattica, professionalità docente e partecipazione scolastica, indagate attraverso uno studio empirico su un campione di docenti iscritti ad eTwinning. L’analisi dei dati quantitativi e qualitativi raccolti con un questionario e una serie di interviste in profondità su tematiche specifiche hanno evidenziato una forte correlazione tra la percezione dello sviluppo di specifiche competenze afferenti alle tre diverse aree (in particolare a quella della Didattica e della Professionalità docente) e “l’esperienza eTwinning”, ovvero il coinvolgimento attivo e continuativo nel tempo dei docenti alle varie opportunità offerte dalla comunità eTwinning, dalla partecipazione ai progetti, alla formazione in presenza e a distanza, all’apprendimento tra pari con colleghi conosciuti in piattaforma.

Un report interattivo per gli eTwinner

La sintesi dei risultati della ricerca è consultabile sul sito Indire in versione statica e interattiva (solo per docenti eTwinning). La sezione è disponibile anche in lingua inglese.