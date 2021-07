La Commissione Ue stanzia 120 milioni di euro per 11 progetti di ricerca anti-Covid

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “La Commissione europea incrementa il finanziamento destinato alla ricerca con 120 milioni di euro per 11 nuovi progetti volti a contrastare il virus e le sue varianti“. Così Mariya Gabriel, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù all’inizio del briefing giornaliero con la stampa. Gli 11 progetti selezionati coinvolgono 312 gruppi di ricerca provenienti da 40 Paesi, inclusi 38 partecipanti da 23 Paesi al di fuori dell’Ue.

Gabriel ha aggiunto: “L’Unione europea ha intrapreso un’azione forte per combattere la crisi del coronavirus. Oggi stiamo intensificando i nostri sforzi di ricerca per affrontare le sfide e le minacce presentate dalle varianti del coronavirus. Sostenendo questi nuovi progetti di ricerca e rafforzando e aprendo infrastrutture di ricerca pertinenti, continuiamo a combattere questa pandemia e a prepararci per le minacce future”. La maggior parte dei progetti “sosterrà le sperimentazioni cliniche per nuovi trattamenti e vaccini, nonché lo sviluppo di coorti e reti di ricercatori sul Covid-19 su larga scala oltre i confini europei, creando legami con iniziative europee” ha infine precisato il commissario.

200 MILIONI DI VACCINI PER I PAESI A BASSO E MEDIO REDDITO

“Sono lieta di annunciare che condivideremo più di 200 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19 con i Paesi a basso e medio reddito entro la fine del 2021”. Così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea sul suo account Twitter. La presidente ha aggiunto che “Team Europe si assume la sua responsabilità nell’aiutare il mondo a combattere il virus, ovunque”.