Ordinanza di De Luca: obbligo di green pass o tampone per chi atterra in Campania

NAPOLI – Tutti i passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Napoli provenienti dagli stati dell’Unione europea, dal Principato di Monaco, da Andorra, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, Israele, Giappone, Canada e Stati Uniti dovranno esibire il green pass, o attestare di avere effettuato un tampone antigenico o molecolare. Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’obbligo vale anche per coloro che abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi. L’ordinanza è in vigore da oggi fino al prossimo 31 agosto.

