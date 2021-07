A Palermo laureato a 89 anni in sviluppo aziendale e prevenzione del crimine

ROMA – Laurea a 89 anni in ‘Compliance, Sviluppo aziendale e prevenzione del crimine’. Accade all’Università di Palermo, dove Angelo Censoplano ha discusso la tesi dal titolo ‘Tutela ambientale e gestione dei rifiuti’, di cui è relatrice Gabriella Marcatajo, docente del dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (Dems). “Al dottor Censoplano vanno le più affettuose e sentite congratulazioni da parte mia e di tutta la nostra comunità accademica – commenta il rettore, Fabrizio Micari -. Lo ringrazio per il suo esempio che rappresenta una straordinaria testimonianza di impegno e di passione per la cultura e per lo studio”.