In mountain bike sul ghiacciaio: torna a Cervinia la Maxi Avalanche

BREUIL-CERVINIA, VALTOURNENCHE (AOSTA) – Una discesa mozzafiato, con partenza in gruppo dal ghiacciaio del Plateau Rosa, per arrivare nel pieno centro di Breuil-Cervinia, una decina di chilometri e 1.500 metri di dislivello più in basso. È la Maxi Avalanche, gara internazionale di mountain bike downhill marathon, che torna a Cervinia da domani con le prove libere a domenica, giornata delle due manche di gara. La “Maxi” torna dopo l’interruzione forzata dello scorso anno dovuta alla pandemia da Covid-19. Gli organizzatori, guidati da Daniele Hérin, spiegano che “quest’anno le condizioni di innevamento del ghiacciaio sono eccezionali e per questo si prefigura un evento sportivo di alto livello”.

Breuil-Cervinia, a 2.050 metri di quota, negli ultimi anni ha investito tanto per sviluppare un bike park, immerso in uno scenario di alta montagna, proprio trainato dalla visibilità internazionale che la Maxi Avalanche ha garantito negli oltre dieci anni in cui è organizzata. Inserita in un circuito internazionale, garantisce ogni anno la partecipazione di oltre 200 biker provenienti da tutta Europa. I concorrenti sfideranno il ghiacciaio, con la partenza posizionata a 3.500 metri, sul Plateau Rosa, al confine italo-svizzero, lanciandosi a velocità che sfiorano i 100 chilometri orari.

La partenza della Maxi dal ghiacciaio del Plateau Rosa

La formula della Maxi Avalanche permette di mettere in competizione i migliori rider del mondo accanto agli amatori della disciplina. Accanto alla gara tradizionale, è prevista una competizione per e-bike e la “Mega Kids” pensata per i ragazzi tra i 7 e i 14 anni, che avranno modo di affrontare la loro prima Maxi Avalanche in due manche, su un percorso ridotto, con partenza dal 2.500 metri di Plan Maison. Il programma della Maxi Avalanche prevede domani le prove libere dalle 8.30 alle 16.30, sabato le qualifiche dalle 13, domenica le due manche: la prima dal ghiacciaio alle 9.20, la seconda alle 12.30.