Covid, Cucinelli: “No vax a casa 6 mesi pagati, poi si vedrà”

ROMA – “Non voglio parlare per gli altri, ma non si possono stravolgere il funzionamento dell’azienda, le competenze e gli stipendi delle persone. Sono inoltre fiducioso che presto il governo interverrà per dirimere la questione. Del resto chi non è vaccinato non potrà viaggiare e andare al ristorante, ma in azienda ci passi 9 ore al giorno, e il rischio a cui esponi chi ti sta al fianco è molto più alto“. Lo afferma in un’intervista a Repubblica Brunello Cucinelli, stilista e fondatore dell’omonima azienda della moda, dopo la proposta di Confindustria di cambi di mansioni per chi non vaccinandosi non potrà entrare in azienda, con possibili ricadute sullo stipendio.

“Il mio dovere è proteggere l’azienda e i dipendenti. Non posso imporre a nessuno di fare questa scelta, ma non posso neppure mettere a rischio chi ha scelto di vaccinarsi. Questa non è un’influenza, è una cosa grave”. Quindi per quell’1% di lavoratori su 1.200 che non ha aderito alla campagna vaccinale fatta nell’hub aziendale “la mia proposta per loro è quella di stare a casa con un’aspettativa di sei mesi retribuita e poi si vedrà. Dio vede e provvede”, conclude.