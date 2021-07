Fece battute sull’Olocausto: licenziato il direttore della cerimonia di apertura di Tokyo 2020

ROMA – Uno sketch contenente battute sull’Olocausto, e risalente al 1998, è costato caro a Kentaro Kobayashi, direttore dello spettacolo per la cerimonia di apertura di Tokyo 2020, licenziato per questo dal Comitato organizzatore dei Giochi. Seiko Hashimoto, coordinatore dei Tokyo, ai giornalisti presenti ha spiegato che questo sketch “è venuto alla luce” e al suo interno Kobayashi ha usato un linguaggio irridente nei confronti di un fatto storico “tragico”. Per questo è stato deciso di “sollevare Kobayashi dal suo incarico”. Kobayashi ha provato a scusarsi (una scenetta con “battute estremamente inadeguate”) ma evidentemente era troppo tardi.

