Tra fenicotteri e Dante: ecco la pink week a Ravenna

RAVENNA – Per la Notte Rosa trasformata in Pink week Ravenna mobilita anche i fenicotteri. Ovviamente rosa. Dal 3 al 9 agosto la città si misura dunque con “una nuova esperienza e una nuova sfida”: trasformare l’emergenza in un’opportunità, considerare i limiti imposti dalle nuove regole di convivenza in una cifra stilistica che possa esaltare e rendere unica questa grande festa di mezza estate. Così l’assessorato al Turismo ha ripensato, “in rosa”, sette giorni d’immersione nella natura, nel rispetto dell’ambiente, in completa sicurezza e con la grande passione per la cultura, e in particolare per Dante Alighieri.

In collaborazione con Fai, Carabinieri e i lettori di Dante in Rete, sarà possibile visitare la rinata Pineta Ramazzotti, con il progetto “La Pineta Salvata. Omaggio a Paolo e Francesca“. La lettura del canto V dell’Inferno avrà luogo “su la marina ove il Po discende”, per citare la terra natale di Francesca Da Polenta. Le visite saranno possibili lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 con partenza alle 7, venerdì 7 e domenica 9 con partenza alle 8.30. L’obiettivo è anche far rientrare la Pineta Ramazzotti all’interno dei “Luoghi del Cuore” del Fai.

Durante la “Settimana rosa” proseguiranno le “Visite guidate in Musica” per esplorare la città, i suoi luoghi più significativi o più nascosti, conoscerne i personaggi, le storie, le curiosità, da inconsuete angolazioni. Tra gli altri appuntamenti in programma, venerdì 7 agosto alle 10, al Capitello Madonna del Silenzio, all’interno della Pineta di Marina di Ravenna, un concerto di musica soul; sabato 8 alle 6, lungo la spiaggia libera vicino al Finisterre Beach un altro suggestivo viaggio nelle profondità del blues. Sempre sabato 8 alle 6, ecco “Le voci del Delta”, concerto gratuito dei Bevano Est con passeggiata e colazione.