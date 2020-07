Chiara Ferragni a Canosa di Puglia, ma è uno scherzo: influencer in Salento per spot Dior

BARI – “Era solo uno scherzo visto quanto accaduto negli ultimi giorni. Non pensavamo di scatenare un putiferio”. Cosi’, alla Dire, Elia Marro, presidente della Pro Loco di Canosa di Puglia (Bt), spiega il fotomontaggio postato sui social in cui si vede l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni nel parco archeologico di San Leucio. Uno scatto che ha mandato in tilt il centralino della Fondazione archeologica canosina, responsabile dei siti del paese a nord di Bari.

L’influencer intanto sta davvero trascorrendo in compagnia del marito Fedez qualche giorno in Puglia, ma nel Salento, dove sarà protagonista di uno spot per Dior.

“La gente era impazzita – aggiunge Marro – voleva sapere dove fosse la Ferragni e a nulla e’ valso spiegare che era un fotomontaggio. Chi ha telefonato ha persino pensato che volessimo depistarlo ma la verita’ e’ che qui l’influencer non e’ mai stata”. Perche’ il fotomontaggio? “Perche’ dopo il boom provocato dallo scatto nel museo degli Uffizi ho pensato: perche’ non farlo anche qui? Ma era appunto uno scherzo che nessuno ha colto”, chiarisce Marro che pero’ invita “Chiara Ferragni a visitare Canosa e le sue bellezze storiche. Sono certo che le piaceranno un sacco e magari invoglia chi non le conosce a raggiungerci”.