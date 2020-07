ROMA – Il Centro Rafting Marmore inaugura la stagione. A circa un’ora da Roma, vicino a Terni, precisamente in località Papigno, a due passi dalla cascata delle Marmore, la più alta d’Europa, ecco le discese in gommone per il rafting e per l’hydrospeed, due delle attività del centro.

“Lo sport estremo sfida il Covid- si legge in una nota- e in piena sicurezza e nel rispetto della normativa vigente punterà molto anche sul River Walking. L’obiettivo è quello di praticare attività fluviali che permettano a persone di ogni età e cultura di mettere da parte per un giorno lo stress della vita quotidiana e venire a contatto con la nostra passione per il fiume e l’avventura in un’atmosfera di sicurezza, divertimento ed eco sostenibilità”.

Rafting, Hydrospeed “sono le due attività per chi vuole vivere un’esperienza all’insegna dell’adrenalina e a stretto contatto con la natura- si legge ancora nel comunicato- In gruppo su un gommone per il rafting sfidando le rapide del fiume Nera, in questa discesa sarete voi, pagaiando, il vero motore del gommone. Se l’adrenalina del Rafting non vi basta e volete provare un’esperienza ancora più estrema potrete immergervi nelle acque del fiume ancorati ad un Bob, l’elemento base dell’Hydrospeed. Nella discesa sarete completamente immersi in acqua a stretto contatto con la natura circostante. Per chi ha poi voglia di cimentarsi il Centro Rafting le Marmore organizza anche corsi di Kayak tra le rapide del fiume Nera. Al contrario del Rafting e dell’Hydrospeed, che non hanno bisogno di esperienza pregressa, per la canoa c’è la necessità di fare prima alcune lezioni per far si che siate preparati al meglio la prima volta che andate in fiume”.

Un’altra attività del centro è quella del Torrentismo anche detto Canyoning, ovvero la discesa delle montagne attraverso gole e canyon. “Il personale abilitato vi accompagnerà in tutto il percorso in discese, scalate e tuffi tra le montagne- dice la nota- Per chi vuole godere del paesaggio della natura il Centro Rafting Marmore offre la possibilità di praticare il ‘River Walking’ ovvero una camminata sul letto del fiume a stretto contatto con la natura. La cascata delle Marmore infatti è artificiale e ci sono delle ore della giornata in cui la diga viene chiusa, l’acqua del fiume diminuisce in modo considerevole e permette appunto il passaggio sul letto del fiume. Esperienza bellissima per chi vuole trascorrere una giornata di relax lontano dal caos cittadino”.

Non solo per grandi, il centro “infatti è adatto anche alle famiglie e ai bambini che già da piccoli potranno avvicinarsi agli sport estremi praticando il ‘Soft Rafting‘ che si svolge in un tratto più tranquillo del fiume. Le guide che seguono sia grandi che bambini sono tutte certificate ed operano sul campo da moltissimi anni” continua la nota.

Il Centro Rafting Marmore offre anche la possibilità di organizzare addii al nubilato/celibato per spose e sposi coraggiosi. Si potranno organizzare discese di gruppo per trascorrere una giornata fuori dai soliti schemi tradizionali e regalare ai futuri coniugi un’esperienza elettrizzante prima di pronunciare il fatidico ‘sì’.

Il Centro con le sue attività “favorisce anche la creazione del ‘team building’, si va infatti a lavorare sul gruppo, i partecipanti vivranno in prima persona le esperienze e saranno sollecitati allo scambio e all’interazione in questo caso a scopo ludico. Attraverso le nostre attività si potrà entrare in contatto con la natura, affrontare sfide e difficoltà che verranno superate proprio grazie all’unione e alla forza del gruppo”.

Partner ufficiali nel 2018 del Centro Rafting sono la Go Pro con le sue attrezzature di ultima generazione con qualità 4K per catturare l’attenzione, Decathlon, Radio Dimensione Suono Roma e anche Voglio Luxury.

“Una novità di questo anno è il nuovo sito internet www.raftingmarmore.com, un portale che permette di assaporare l’esperienza a 360 gradi. Non ci sarà inoltre bisogno di preoccuparsi del tempo, il Rafting e tutte le nostre altre attività possono essere svolte sia con il sole che con il brutto tempo. Anzi con la pioggia ci sarà da divertirsi ancora di più, immersi nell’acqua del fiume e con l’acqua che ci bagna anche dal cielo” conclude il comunicato.