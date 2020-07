Di Maio: “Conte a capo del M5s? Si iscriva”

ROMA – Il presidente del Consiglio Conte potrebbe essere il capo politico del M5s? A domanda, in un’intervista a Repubblica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde: “Questo deve chiederlo a Conte. Da parte mia le dico che sarei molto felice se scegliesse di iscriversi al Movimento. Sarebbe una grande risorsa in piu’ su cui contare”.

“UE, ORA NIENTE LUNGAGGINI”

Il merito del successo nella trattativa europea su Next generation Eu “è di tutta la squadra, anche di chi sta dietro le quinte. Il risultato è del collettivo, rappresentato dal presidente del Consiglio Conte che ha mostrato determinazione, si è battuto con tutta la delegazione italiana e il corpo diplomatico”, commenta Di Maio nel corso dell’intervista.

Per Di Maio i tempi dell’erogazione dei fondi “sono un punto determinante”. La nostra economia “non può reggere i tempi della burocrazia europea. E poi c’è il tema del Patto di Stabilità”, la revisione o una proroga della sospensione “è fondamentale”. In Italia, “se non diminuiamo il carico fiscale i consumi non ripartono. Poi vanno incentivate le attività produttive che dalla pandemia hanno subito l’impatto maggiore. E bisogna attrezzarsi sul fronte sanitario, realizzare ospedali dove non ci sono, garantire assistenza alle fasce più deboli, creare opportunità per i più giovani. Vanno protetti i posti di lavoro“. Con il Recovery, “bisogna mettere in piedi dei progetti su digitalizzazione ed economia sostenibile legata alle imprese e digitalizzare completamente la pubblica amministrazione”.

