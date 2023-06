Tananai e Marracash: è uscita la canzone prodotta da Merk & Kremont

ROMA – È da oggi su tutte le piattaforme digitali e da domani in radio “Un Altro Mondo“, il singolo di Merk & Kremont che mette insieme a Tananai e Marracash.

“Un Altro Mondo” è la prima canzone in italiano di Merk & Kremont, celebre duo di producer che ha valicato i confini nostrani. Per questa occasione regalano una ballad elettronica e dirompente in cui le voci di Tananai e Marracash si rincorrono dall’inizio alla fine.

“Un Altro Mondo è il nostro primo brano in italiano, quindi non potevamo non coinvolgere due dei nostri artisti preferiti- raccontano Merk & Kremont- abbiamo ricreato le sonorità di un mondo rave e con l’aiuto di Marracash e Tananai abbiamo dipinto un immaginario distopico e romantico“.