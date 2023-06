Oroscopo del 22 Giugno

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

In questa giornata sei molto rafforzato; ci vuole coraggio per affrontare una prova che questo periodo ti sottopone, devi essere molto forte. Occhio alle incomprensioni in amore, cerca di stare tranquillo e non esagerare. Se una storia d’amore non funziona potresti riproporre un’altra possibilità.