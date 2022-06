Dalla scissione del M5S nasce il gruppo ‘Insieme per il futuro’

ROMA – In apertura di seduta alla Camera il presidente Roberto Fico ha letto l’elenco dei deputati che ieri, 21 giugno, hanno comunicato le proprie dimissioni dai rispettivi gruppi di appartenenza e la conseguente formazione del gruppo parlamentare ‘Insieme per il futuro’.

In base all’elenco letto in Aula dal presidente della Camera Roberto Fico, il gruppo ‘Insieme per il futuro’ annunciato ieri dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo la sua uscita dal M5S, conta 51 componenti. 50 deputati e deputate provengono dal gruppo M5S, un deputato da Coraggio Italia. La Lega diventa il primo gruppo alla Camera per consistenza numerica, con 132 componenti, mentre perde la posizione M5S, che scende da 155 a 105 componenti. Terzo il Pd con 97. Coraggio Italia con l’abbandono dell’ex M5S Antonio Lombardo transitato in Insieme per il futuro è a 18 componenti.

Ieri sera durante la conferenza stampa che ha segnato la scissione dal Movimento il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio aveva detto: “E’ difficile dirlo, ma oggi io tanti altri colleghi lasciamo il M5s. Noi ci mettiamo in cammino“.

“Da oggi inizia un nuovo percorso. Per costruire un futuro servono soluzioni e idee realizzabili. Per avere un modello vincente da nord a sud abbiamo bisogno di aggregare le migliori capacità e talenti. Perché uno non vale uno”.

“UNA SCELTA SOFFERTA CHE MAI AVREI IMMAGINATO DI DOVER FARE”

“Grazie al M5s per tutto quello che ha fatto per me. Sono convinto anche di aver ricambiato. Sono stati anni intensi, ricchi di emozioni e di grandi sofferenze. Quella di oggi è una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare”. Ma “non possiamo stare dalla parte sbagliata della storia, dobbiamo stare con il mondo libero“.

I DEPUTATI CHE LASCIANO IL M5S

I deputati che lasciano il gruppo M5S sono Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Lucaresta, Sergio Battelli, Luciano Cadeddu, Vittoria Casu, Andrea Casa, Giampaolo Cassese, Laura Castelli, Luciano Cillis, Federica Daga, Paola Deiana, Daniele Del Grosso, Margherita Del Sesto, Luigi Di Maio, Giuseppe D’Ippolito, Gianfranco Di Sarno, Iolanda Di Stasio, Manlio Di Stefano, Francesco D’Uva, Mattia Fantinati, Marialuisa Faro, Luca Frusone, Chiara Gagnarli, Filippo Gallinella, Andrea Giarrizzo, Conny Giordano, Marta Grande, Nicola Grimaldi, Marianna Iorio, Luigi Iovino, Giuseppe L’Abbate, Caterina Licatini, Anna Macina, Pasquale Maglione, Alberto Manca, Generoso Maraia, Vita Martinciglio, Dalila Nesci, Maria Pallini, Gianluca Rizzo, Carla Ruocco, Emanuele Scagliusi, Davide Serritella, Vincenzo Spadafora, Patrizia Terzoni, Gianluca Vacca, Simone Valente e Stefano Vignaroli. Dal gruppo Coraggio Italia invece arriva Antonio Lombardo. In tutto 51 deputati.

