I pompieri di Tolmezzo salvano un agnellino caduto in uno scolo delle acque

TRIESTE – Non facile il salvataggio di un agnello caduto in uno scolo delle acque vicino ad Amaro (Udine) da parte dei Vigili del fuoco di Tolmezzo (Udine). Lo fa sapere una nota del comando di Udine, riferendo dell’episodio accaduto durante la transumanza tra Amaro e Tolmezzo.

L’agnellino si è allontanato dal gregge cadendo in un inghiottitoio per l’acqua lungo il sentiero. Chiamati dal pastore, i Vigili del fuoco si sono calati per circa 10 metri usando tecniche Saf (speleo-alpino-fluviale), raggiungendo l’animale e riportandolo infine al proprietario, conclude la nota.

