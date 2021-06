Comunali Milano, Albertini: “Io vice di Di Montigny? Se vogliono, io ci sono”

MILANO – “Io vicesindaco? Non lo so, vediamo se mi vorranno, io ho dato la mia disponibilità, poi sono loro che devono decidere”. Lo ha detto l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, sentito a margine dell’inaugurazione del nuovo campus di Architettura del Politecnico.

“Di Montigny lo vedo bene, è una persona con grande motivazione– prosegue Albertini- stava bene dov’era ma vuole spendersi per la città e penso che i valori ideali che lo muovono sono un argomento solido per fare bene. Per le cose dove servono concretezza e pragmatismo qualcuno che l’ha già fatto forse può aiutarlo. Dipende però se lo vorranno perché non sono io a cercarlo”, conclude Albertini, per molti mentore di colui che allo stato attuale è il favorito per correre sotto la bandiera del centrodestra alle comunali milanesi.

LEGGI ANCHE: Comunali Milano, Di Montigny ‘noto’ al 37% dei milanesi e conosciuto dal 18%