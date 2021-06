Stop mascherina all’aperto, De Luca: “Per alcuni è stato come completare lo sbarco in Normandia”

NAPOLI – “Sulle mascherine abbiamo assistito a un dibattito demenziale. È sembrato che abbandonarla fosse come completare lo sbarco in Normandia o conquistare la costituzione democratica”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo nella sala giunta regionale alla presentazione di Napoli Città Libro. “È un dibattito idiota – ha aggiunto – la mascherina serve a proteggere sé stessi e le proprie famiglie. Qualcuno dice senza le mascherine verranno qui i turisti in allegria. Non è vero. I turisti vengono quando una società è responsabile e non scapigliata”.

LEGGI ANCHE: Dal 28 giugno senza mascherina all’aperto