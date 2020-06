VIDEO | A Genova oggi la prima auto che attraversa il nuovo ponte

GENOVA – Questa mattina, alle 9.57, la prima automobile ha attraversato il nuovo ponte di Genova. Alla guida c’era c’era Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, il gruppo specializzato nella costruzione di grandi opere complesse che ha realizzato il ponte insieme a Fincantieri e Italferr.

“Passeggiare qui sopra oggi- dice Salini- e’ un’emozione unica. Racconta tutto lo sforzo e la passione di questi mesi, ma racconta anche che in Italia le grandi opere si possono fare e si possono fare in tempi brevi”. Salini infatti, dopo aver guidato, ha attraversato a piedi tutto il ponte, lungo 1.067 metri, fermandosi a parlare con operai, tecnici e ingegneri impegnati nelle ultime fasi dei lavori. L’obiettivo infatti, come scrive Webuild in una nota, e’ quello “di terminare i lavori entro la fine di luglio e cosi’ restituire a Genova il suo ponte“. Ad oggi, la soletta in calcestruzzo e’ terminata, e gli operai stanno montando i pannelli fotovoltaici utili ad assicurare autonomia energetica all’infrastruttura. “Sapevano fin dall’inizio che questa sarebbe stata un’opera diversa dalle altre- aggiunge Salini- ma oggi quello che aziende e istituzioni sono riuscite a fare a Genova deve servire da esempio per il Paese intero”.