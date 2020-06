Il quinto webinar ‘MercoledìSip’ è dedicato a gli adolescenti

ROMA – E’ dedicato agli adolescenti il quinto appuntamento dei ‘Mercoledi’SIP’, il seminario online della Societa’ italiana di pediatria (SIp) in programma il 24 giugno dalle 18 alle 19.30.

Il webinar destinato agli operatori sanitari e’, infatti, organizzato dal gruppo di studio ‘Adolescenza’ e fa parte del ciclo di appuntamenti settimanali della Sip per approfondire i diversi aspetti specialistici di interesse pediatrico sul Covid-19 grazie all’expertise dei Gruppi di Studio.

Mercoledi’ si approfondira’ il tema ‘La pandemia da SARS-Cov-2′ e la salute dell’adolescente”. Questa iniziativa e’ partita il 27 maggio e continuera’ fino alla fine di luglio, ogni mercoledi’ dalle ore 18 alle 19.30.

Gli operatori sanitari potranno seguire, attraverso un’apposita piattaforma, i corsi webinar tenuti dagli esperti della Societa’ italiana di pediatria nei diversi ambiti specialistici Pediatrici connessi alla pandemia in corso: dalla cardiologia alla reumatologia, dall’ecografia alla farmacologia, solo per citarne alcuni.

Sara’ possibile partecipare in streaming sul sito della Sip o direttamente da youtube.

Sara’ possibile, inoltre, inviare in diretta eventuali domande via e-mail all’indirizzo [email protected] che troveranno risposta nel corso dell’evento. Per problemi tecnici si puo’ contattare il numero di telefono 06/45499551.

Per chi non potra’ seguirli in diretta, i webinar saranno disponibili nei giorni successivi sul canale youtube della Sip

https://www.youtube.com/user/PediatriaTV.