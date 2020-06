Universitari studiano in piazza a Bari per chiedere riapertura atenei

BARI – Una lezione universitaria all’aperto. Come aula, piazza Umberto – a pochi passi dall’ateneo – a Bari. Al posto di banchi e sedie, teli e sgabelli. È la protesta che gli universitari hanno scelto per chiedere di tornare in aula. Sono alcuni degli iscritti all’Universita’ di Bari e al Politecnico che cosi’ hanno studiato in vista degli imminenti appelli d’esame. Chiedono tempi certi per la riapertura di facolta’ e biblioteche e ricordano le difficolta’ che stanno vivendo. Si sentono dimenticati dalle istituzioni e sono pronti a tornare a studiare in strada almeno una volta a settimana, fino a quando i luoghi dello studio non torneranno fruibili.