Dalle fogne verso la chiesa per colpo a un supermercato, rubata cassaforte a Napoli

NAPOLI – Nella tarda serata di ieri, in piazza Cavour a Napoli, ignoti hanno praticato un foro dalle fogne verso il pavimento della chiesa di Santa Maria delle Grazie e poi un altro dalla chiesa verso l’adiacente supermercato: da qui hanno portato via una cassaforte il cui incasso e’ ancora da quantificare. Dalla chiesa, invece, sembra non essere stato portato via alcunche’. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione San Giuseppe mentre i rilievi sono a cura della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Napoli.