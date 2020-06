Agente di polizia muore in un incidente stradale a Lecce

BARI – Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada statale che collega Lecce a Maglie, vicino lo svincolo per Cavallino, in cui un agente di polizia con il ruolo di assistente capo coordinatore in servizio alla prefettura di Lecce e’ morto. Si tratta di Tommaso Verdoscia. Secondo quanto emerso finora, il 49enne avrebbe perso il controllo della sua utilitaria che si e’ ribaltata per poi essere investita da un’altra auto. L’agente e’ stato soccorso dal personale medico del 118 ma e’ deceduto poche ore dopo l’arrivo nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.