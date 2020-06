Nuovo raid vandalico all’Istituto Falcone dello Zen di Palermo

PALERMO – Ancora un raid vandalico all’Istituto comprensivo Giovanni Falcone di Palermo, nel quartiere Zen, a una settimana di distanza dall’ultimo episodio. Questa mattina all’apertura dell’istituto docenti e personale della scuola hanno trovato le aule nuovamente a soqquadro.

“Dobbiamo ancora verificare se sia stato rubato del materiale”, afferma alla Dire la preside, Daniela Lo Verde. In settimana la giunta comunale, guidata dal sindaco Leoluca Orlando, aveva messo in atto un flash-mob di solidarieta’ verso gli istituti scolastici della citta’ che da tempo sono stati presi di mira con raid vandalici e furti.

