L’Oms: “In un giorno 183mila casi di Coronavirus, 50mila solo in Brasile”

ROMA – Mai così tanti casi di Covid-19 registrati in un solo giorno: a certificarlo oggi l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo la quale nelle ultime 24 ore i nuovi contagi accertati a livello globale sono stati circa 183.000.

A contribuire di più in termini di casi è stato il Brasile, con oltre 50.000 episodi. A seguire India e Stati Uniti.

Gli incrementi nel numero dei contagi, in particolare nelle Americhe e in alcune regioni dell’Asia, dall’India alla Corea del Sud, dove nuove restrizioni sono state introdotte nella città di Daejeon, la quinta del Paese, si accompagnano oggi a riaperture. Se a New York riprende il servizio al tavolo per i ristoranti, ma solo all’aperto, in Francia diventa obbligatorio il ritorno a scuola per i bambini e i ragazzi fino a 15 anni di età.