Al Pride di Bologna sfilano in migliaia nonostante la grandine

BOLOGNA – “Adesso saremo in 20.000, tutti fradici, ma contiamo almeno il quadruplo considerata tutta la pioggia che abbiamo preso”. A dirlo, alla guida del corteo del Pride di Bologna è Carla Catena, di Lesbiche Bologna insieme agli organizzatori del Pride che hanno deciso di sfilare comunque nonostante il forte temporale che si è abbattuto in città questo pomeriggio. La polizia è più cauta e ne conta 10.000. In ogni caso, tutti concordano sul fatto che, a causa del maltempo, le persone si siano almeno dimezzate. Tra chi è rimasto si sente intonare spesso il coro “siamo tutti antifascisti”.