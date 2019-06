Nord Italia sferzato dal maltempo, tempeste di grandine e nubifragi

ROMA – La fascia più colpita è quella di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna: il Nord Italia vive il primo sabato d’estate con la paura a causa di un’improvvisa ondata di maltempo, con fenomeni meteorologici violenti.

Forti nubifragi e tempeste di grandine hanno interessato il Settentrione già a partire dai ieri, quando un uomo è deceduto per il maltempo, in Piemonte. Una frana ha comportato la chiusura parziale dell’autostrada Torino-Aosta, mentre il fiume Seveso è esondato. A Bologna sono caduti chicchi di grandine di diversi centimetri di diametro, su Modena venti a più di 100 chilometri orari.

Attenzione, non è ancora finita.

“Forti ed intensi temporali insisteranno specie su ovest Lombardia, Emilia centrale e Romagna per poi spostarsi verso tutto il Triveneto- avverte ilmeteo.it-. Prestare molta cautela lungo le strade stante l’elevatissimo rischio di improvvisi allagamenti. Il caldo preesistente infatti, potrà dare origine a pericolose celle temporalesche in grado di scaricare ingenti quantitativi di pioggia in brevissimo tempo”.

La fase acuta del maltempo comincerà ad attenuarsi “dal tardo pomeriggio ad iniziare dalle zone del Nord Ovest mentre sul resto delle regioni settentrionali, un più deciso miglioramento è atteso tra la tarda serata e la notte successiva”.

​IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER DOMENICA 23 GIUGNO

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Nodo idraulico di Milano, Appennino pavese, Alta pianura orientale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale



ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:



Lombardia: Nodo idraulico di Milano



ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:



Lombardia: Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Media-bassa Valtellina, Bassa pianura occidentale, Orobie bergamasche, Valcamonica

Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica