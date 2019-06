Per i Comuni terremotati del Centro Italia quasi 12 milioni di rimborsi

ROMA – Rimborsi per 11,7 milioni di euro ai Comuni che si trovano nelle aree terremotate per compensare le minori entrate di Imu e Tasi dovute all’esenzione concessa dallo Stato ai proprietari delle case danneggiate dal sisma. Le regioni beneficiate sono Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Nel Lazio sono destinati 1,4 milioni.

In particolare, in provincia di Rieti sono stati individuati 13 Comuni per uno stanziamento di 1,1 milioni di euro e per la città di Rieti sono stati stanziati 348mila euro.

“Confermiamo la doverosa attenzione per chi ha subito il dramma del terremoto- dichiara il ministro dell’Interno Matteo Salvini– Dobbiamo fare sempre di più e meglio, ma intanto sono soddisfatto di poter dare una buona notizia. Sono sempre attento alle comunità locali e sono determinato a risolvere il più efficacemente possibile tutti i problemi”.