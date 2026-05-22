venerdì 22 Maggio 2026

La direttrice dell’Intelligence americana Tulsi Gabbard annuncia le dimissioni

"Devo allontanarmi per stare accanto a mio marito". A sostituirla sarà il vicedirettore Aaron Lukas

di Sausan KhalilData pubblicazione: 22-5-2026 ore 22:28Ultimo aggiornamento: 22-5-2026 ore 22:28

ROMA – A partire dal prossimo 30 giugno, Tulsi Gabbard non sarà più la direttrice dell’Intelligence americana. A rassegnare le dimissioni è stata lei stessa, spiegando che si tratta di una scelta dettata dall’esigenza di stare accanto al marito per ragioni di salute: “Sono profondamente grata per la fiducia che il Presidente Trump ha riposto in me e per l’opportunità di guidare l’ufficio dell’Intelligence nazionale nell’ultimo anno e mezzo”, scrive Gabbard sui X. “Purtroppo, devo presentare le mie dimissioni, con effetto dal 30 giugno 2026. A mio marito, Abraham, è stato recentemente diagnosticato un tipo estremamente raro di cancro alle ossa. Dovrà affrontare grandi sfide nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. In questo momento, devo allontanarmi dal servizio pubblico per stargli accanto e sostenerlo pienamente in questa battaglia”.

Su Truth, il presidente Donald Trump ha ringraziato Gabbard per il lavoro svolto: “Tulsi ha fatto un lavoro incredibile e ci mancherà. Il suo stimatissimo vicedirettore principale dell’intelligence nazionale, Aaron Lukas, ricoprirà la carica di direttore ad interim dell’intelligence nazionale“.

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