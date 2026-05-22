venerdì 22 Maggio 2026

Flotilla, Conte: “Le sanzioni a Israele? Ci svegliamo adesso”

Il leader M5s: "La stessa cosa era accaduta a ottobre"

di Salvo CataldoData pubblicazione: 22-5-2026 ore 21:52Ultimo aggiornamento: 22-5-2026 ore 21:52

PALERMO – “Ci svegliamo oggi perché un ministro che è ben conosciuto, estremista, un fanatico del governo Netanyahu, si è reso indegnamente responsabile di questi trattamenti degradanti e inumani nei confronti degli attivisti di tutto il mondo e dei nostri concittadini. La stessa cosa è avvenuta con la prima spedizione della Flotilla nell’ottobre scorso: e noi ci svegliamo adesso?”. A dirlo è stato il leader del M5s, Giuseppe Conte, a Palermo, a margine della presentazione del suo libro ‘Una nuova primavera’, riguardo alla decisione dell’Unione europea di accogliere la richiesta italiana di sanzioni verso Israele. “Adesso – si chiede Conte – abbiamo trovato il capro espiatorio Ben Gvir? E tutto il governo Netanyahu responsabile di un genocidio di oltre 70.000 palestinesi e ventimila bambini? Di occupazioni abusive continue da anni in Cisgiordania? Adesso diciamo che convochiamo l’ambasciatore israeliano perché Ben Gvir ha trattato male i nostri connazionali? È tutto qui?”.

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