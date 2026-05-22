FOTO | Maldive, la società Dan Europe pubblica gli scatti della grotta in cui hanno perso la vita i sub italiani

ROMA – Dan Europe, la società specializzata che è intervenuta per recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive, ha pubblicato sui social le prime immagini della grotta nell’Atollo Vaavu e delle operazioni dei sub-speleologi finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, Patrik Grönqvist.

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Nella prima serie di immagini “le foto mostrano il team di soccorso che opera all’interno della sezione iniziale della grotta, dove la luce naturale filtra ancora attraverso l’ingresso prima che il sistema scenda nell’oscurità.

La seconda serie di scatti “documenta le sezioni interne più confinate della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa di sedimenti corallini e la navigazione diventa più complessa. Questi sono gli ambienti in cui il team di soccorso ha operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni”.



