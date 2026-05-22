venerdì 22 Maggio 2026

VIDEO | Ultimo incontra gli studenti dell’Università Tor Vergata

La visita del cantautore a poco meno di due mesi da 'Ultimo 2026 – La favola per sempre', un record senza precedenti, in programma il 4 luglio 2026 a Roma

Data pubblicazione: 22-5-2026 ore 20:15Ultimo aggiornamento: 22-5-2026 ore 20:15

ROMA – Ultimo è arrivato oggi all’Università di Roma Tor Vergata per incontrare 300 studenti e studentesse dell’Ateneo, presso l’Auditorium Ennio Morricone, Facoltà di Lettere e Filosofia. L’appuntamento, moderato da Paolo Crepet, è stato un vero e proprio regalo dell’Artista, una amichevole chiacchierata dedicata agli studenti delle sei facoltà dell’ateneo (Lettere e filosofia, Economia, Ingegneria, Scienze, Giurisprudenza, Medicina e chirurgia), che hanno avuto la possibilità di interagire con l’artista e dialogare su varie tematiche vicine ai giovani e alla musica, come strumento fondamentale per lo sviluppo umano. Dal confronto a cuore aperto con Paolo Crepet è emerso il rapporto viscerale tra Ultimo e la musica, una necessità assoluta da sempre, che lo ha portato proprio a Tor Vergata per realizzare quello che sarà il live più grande di sempre.

ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE

Mancano infatti poco meno di due mesi a Ultimo 2026 – La favola per sempre, un record senza precedenti, in programma il 4 luglio 2026 a Roma Tor Vergata. Una chiamata a raccolta che ha registrato lo storico sold out di 250.000 biglietti venduti in appena tre ore, un numero da record mai stato raggiunto prima, orgoglio da medaglia d’oro per tutto il panorama musicale mondiale.

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