venerdì 22 Maggio 2026

Accordo Usa-Iran, la bozza finale potrebbe arrivare entro poche ore

Lo riferisce Al Arabiya aggiungendo che l'intesa dovrebbe entrare da subito in vigore

di Sausan KhalilData pubblicazione: 22-5-2026 ore 18:26Ultimo aggiornamento: 22-5-2026 ore 18:43

ROMA – La bozza finale di accordo tra Usa e Iran, con la mediazione del Pakistan, potrebbe arrivare tra poche ore. Lo fa sapere la tv emiratina Al Arabiya che cita alcune sue fonti. L’accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente una volta annunciato ufficialmente da entrambe le parti.

Tra i punti chiave del piano, citati dall’emittente, ci sono il cessate il fuoco immediato, completo, incondizionato su tutti i fronti, compresa la terra, il mare, l’aria; la libertà di navigazione nel Golfo Arabico, nello stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman; la fine delle operazioni militari. Inoltre, il progetto di accordo ribadisce il rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.

Intanto, alla Casa Bianca, durante la cerimonia per il giuramento di Kevin Warsh come presidente della Fed, Trump ha dichiarato: “L’Iran non vede l’ora di raggiungere un accordo, vedremo cosa succederà. Ma li abbiamo colpiti duramente e non avevamo altra scelta, perché l’Iran non può avere un’arma nucleare. Non possono averla.”

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