Charlie Heaton Stranger Things nel nuovo capitolo di Peaky Blinders: diffusa la prima immagine

ROMA – Netflix e la BBC hanno diffuso la prima immagine di Charlie Heaton (Stranger Things, Industry) nei panni di Charles Shelby, membro della nuova generazione di Peaky Blinders, scritta e creata da Steven Knight.

Prodotta da Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness), società del gruppo Banijay UK, e da Garrison Drama (Peaky Blinders S1-6, Peaky Blinders: The Immortal Man) per la BBC nel Regno Unito e per Netflix nel resto del mondo, Peaky Blinders è attualmente in fase di produzione presso i Digbeth Loc. Studios di Birmingham e nelle aree circostanti.

LA TRAMA

Dopo aver combattuto una guerra violenta, in gran parte dietro le linee nemiche, Charles Shelby sta ora cercando di tornare ad una vita normale. Da anni non vede il fratellastro Duke, interpretato da Jamie Bell (All of Us Strangers, Rocketman): Charles ha tagliato ogni legame con la banda dei Peaky Blinders e con lo stile di vita edonistico degli Shelby. Ma si può davvero sfuggire alle proprie origini?

In questa nuova era di Peaky Blinders, ambientata dieci anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, la ricostruzione di Birmingham si trasforma in una lotta feroce. Questa è una città sospesa tra opportunità senza precedenti e pericoli costanti. Le due nuove serie, entrambe composte da 6 episodi da 60 minuti, debutteranno su BBC iPlayer e BBC One nel Regno Unito e su Netflix nel resto del mondo.

Nel cast di Peaky Blinders anche Jessica Brown Findlay (Silo, The Flatshare), Lashana Lynch (The Day of the Jackal, No Time to Die) e Lucy Karczewski (Stereophonic), al suo debutto televisivo.

Negli anni successivi al debutto della serie originale sulla BBC nel 2013,Peaky Blinders è diventata un fenomeno globale, conquistando fan in tutto il mondo e ottenendo numerosi riconoscimenti, tra cui il BAFTA 2018 come Miglior Serie Drammatica. Il film Peaky Blinders: The Immortal Man, uscito su Netflix, è inoltre diventato il film più visto al mondo sul servizio subito dopo la sua uscita.