VIDEO | Torino, rapina alle spalle una 94enne e le frattura il femore: le immagini della violenta aggressione

TORINO – Ha aggredito alle spalle una donna di 94 anni per rapinarla della borsetta e l’ha trascinata a terra senza complimenti perché opponeva resistenza, finendo per provocarle una frattura al femore, delicatissima a quell’età, e con prognosi di 60 giorni.

Pessimo protagonista dell’episodio un marocchino di 35 anni, bloccato dalla polizia al quartiere Barriera Milano di Torino. A innescare l’intervento degli agenti in corso Giulio Cesare, l’allerta di alcuni passanti. Fermato l’aggressore poco distante, un secondo equipaggio ha prestato soccorso alla vittima, trovata a terra, in evidente stato di shock e dolorante. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il nordafricano è ora al carcere delle Vallette.