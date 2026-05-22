venerdì 22 Maggio 2026

VIDEO | Torino, rapina alle spalle una 94enne e le frattura il femore: le immagini della violenta aggressione

Succede a Torino, nel quartiere Milano Berriera. Fermato poco distante il responsabile: un marocchino di 35 anni. Ora in carcere

di Marco SacchettiData pubblicazione: 22-5-2026 ore 17:47Ultimo aggiornamento: 22-5-2026 ore 17:57

TORINO – Ha aggredito alle spalle una donna di 94 anni per rapinarla della borsetta e l’ha trascinata a terra senza complimenti perché opponeva resistenza, finendo per provocarle una frattura al femore, delicatissima a quell’età, e con prognosi di 60 giorni.

Pessimo protagonista dell’episodio un marocchino di 35 anni, bloccato dalla polizia al quartiere Barriera Milano di Torino. A innescare l’intervento degli agenti in corso Giulio Cesare, l’allerta di alcuni passanti. Fermato l’aggressore poco distante, un secondo equipaggio ha prestato soccorso alla vittima, trovata a terra, in evidente stato di shock e dolorante. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il nordafricano è ora al carcere delle Vallette.

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