Dire Podcast | I principali appuntamenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Caro energia, decreto fiscale e il ricordo di Marco Pannella: è stata questa la settimana alla Camera dei deputati. Questa settimana alla Camera si è parlato, tra le altre cose, di crisi energetica. Lunedì, durante la discussione di una mozione dei Cinquestelle sulla revisione integrale del patto di stabilità europeo, Fratelli d’Italia si è fatta portavoce della strategia di palazzo Chigi. Il governo, in sostanza, sostiene che se le spese per la difesa sono strategiche per l’Europa altrettanto lo è destinare più risorse contro il caro energia. Al centro del dibattito c’è la lettera inviata da Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen: la premier chiede a Bruxelles di estendere all’energia la stessa deroga sui conti pubblici già prevista per la difesa.

Con l’approvazione della Camera è arrivato il via libera definitivo al decreto fiscale. Rottamazione estesa ai tributi locali come multe, Tari e Imu. Poi ci sono le nuove regole per i lavoratori che rientrano in Italia e il concordato preventivo. Mentre le opposizioni criticano e parlano di aiuto costante solo agli evasori, durante il dibattito la Lega ha chiesto nuovamente, con insistenza, che l’Italia torni a comprare il gas dalla Russia, come già fanno altri Paesi europei.

Mercoledì pomeriggio l’aula si è fermata per commemorare a dieci anni dalla sua morte un politico che ha fatto della provocazione e dei diritti la sua cifra di vita: Marco Pannella. Tutti i partiti, trasversalmente, hanno speso parole di apprezzamento per il leader radicale, ricordando le sue battaglie sui diritti civili, i digiuni provocatori e quel garantismo intransigente che spesso ha spiazzato gli schieramenti tradizionali.

Il segretario di Più Europa Riccardo Magi, riaffermando le battaglie di Pannella sulle condizioni dei detenuti, ha chiesto all’aula un’azione parlamentare immediata: riformare il quorum per approvare l’amnistia e l’indulto, così da sbloccare l’ultima grande irrisolta battaglia radicale.

Il presidente di turno Fabio Rampelli si è preso i complimenti delle opposizioni per il suo ricordo di Pannella. Ne ascoltiamo un passaggio, prima della conclusione con l’emozionante silenzio dell’aula.