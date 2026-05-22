Tg Commissioni, l’edizione di venerdì 22 maggio 2026

LEGGE ELETTORALE, LAVORI IN CORSO: L’IPOTESI DELLA SOGLIA-PREMIO AL 42%

Eliminazione dell’ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale, dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in commissione Affari costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dello ‘Stabilicum’. L’obiettivo è arrivare all’approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in Aula entro giugno.

DL LAVORO, QUASI 500 EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto Lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi 109 arrivano dal Movimento Cinque Stelle e 65 dal Pd. Tra le varie proposte di modifica anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell’occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES.

ANAC: NEL PIANO CASA TROPPI COMMISSARI E DEROGHE ECCESSIVE

Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati, che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge, che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga, che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il Presidente di Anac Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all’ottava Commissione Ambiente, in merito al Piano Casa presentato dal governo. Ma non solo: Busia ha invitato a “prevedere regole di trasparenza con riferimento all’assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente”.

VIA LIBERA DALLE COMMISSIONI AL DDL SUL NUCLEARE, IL 26 IN AULA

Via libera delle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in Aula il 26 maggio. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di “un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per

l’Italia”. Secondo il titolare del Mase le integrazioni approvate al ddl, dalla valorizzazione delle filiere

nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, “confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato”.