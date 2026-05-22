Tg Politico Parlamentare, l’edizione di venerdì 22 maggio 2026

MATTARELLA: “NON CONSEGNARE AI GIOVANI UN PIANETA COMPROMESSO”

“Senza valori e obiettivi condivisi, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti non posso esservi pace, salvaguardia dell’ambiente e benessere”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invia un videomessaggio al convegno dell’Asvis per i 10 anni di attività dell’associazione, a Montecitorio. Il Capo dello stato osserva che oggi “le grandi sfide vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze”. Poi a Castelporziano per la Giornata mondiale della Biodiversità Mattarella sottolinea che “abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un pianeta compromesso”.

MO. FLOTILLA: DA ISRAELE ALMENO 15 CASI VIOLENZA SESSUALE SU ATTIVISTI

La Global sumud flotilla denuncia “almeno 15 casi di violenza sessuale, inclusi stupri”, tra gli oltre 400 attivisti trattenuti dalle forze israeliane. Da segnalare anche persone “colpite da proiettili di gomma a distanza ravvicinata” e “decine di casi di persone con ossa rotte”. Lo scrivono i rappresentanti del movimento che chiedono di “aumentare le pressioni necessarie a porre fine a questa violenza coloniale”. Quelle degli attivisti legati, inginocchiati e bendati, sono “immagini che feriscono ma non sorprendono”, dice invece il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. Si tratta, secondo il cardinale, “non di semplici scene di tensione”. Piuttosto “rivelano un clima, un modo di guardare l’altro che si è progressivamente deteriorato”.

SCHLEIN. NOSTRE PRIORITÀ AL GOVERNO, SANITÀ, LAVORO, ENERGIA

Saranno la sanità, l’energia e il lavoro le tre priorità condivise del centrosinistra se dovesse andare al Governo. Lo dice, Elly Schlein durante il festival dell’Economia di Trento. La segretaria dem guarda al futuro anche per quel che riguarda le politiche europee. “Occorre superare la logica dei veti- ammonisce- e smettere di usare Bruxelles come capro espiatorio. L’Unione europea, quando vuole, si sa svegliare. Basta non tenerla a freno come fa il governo Meloni”. Un pensiero anche al dramma di Gaza e alle polemiche che hanno riguardato il ministro della Sicurezza israeliano Ben Gvir. Bene, a suo dire, le sanzioni proposte per quest’ultimo ma guardare in faccia la realtà. Secondo Schlein i crimini di Ben Gvir “non sono l’eccezione ma la regola” del governo di Tel Aviv.

ALMIRANTE. MELONI: HA FATTO STORIA DESTRA ITALIANA

La destra di Governo omaggia Giorgio Almirante a 38 anni dalla sua morte. La premier Giorgia Meloni ricorda il fondatore del Movimento sociale italiano come “una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana”. Di lui, dice la presidente del Consiglio “la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto”. Le fa eco il presidente del Senato, Ignazio La Russa, non senza una nota polemica verso il centrosinistra: “Coloro che criticano la sua memoria dimenticano che al suo funerale vennero Pajetta e Nilde Iotti. Non capisco perchè passando il tempo, le valutazioni peggiorino invece di trovare un vero rispetto”. Infine, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ne ricorda “il profondo rispetto umano che seppe mostrare anche nei confronti degli avversari”.