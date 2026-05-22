Tiziano Ferro pubblica “Sono un grande (deluxe)”: nel disco tanti ospiti e nuove versioni delle vecchie hit come “Xxverso” con Ditonellapiaga

ROMA – “Ogni tanto cammino da solo, a volte ho bisogno di essere preso per mano“. Così Tiziano Ferro racconta la versione deluxe di “Sono un grande”, in uscita oggi su tutte le piattaforme e da venerdì 29 maggio in versione fisica. È “un altro pezzo di strada”, come lo chiama il 46enne, che percorre insieme ad alcuni ospiti. Tra le tracce, infatti, sono presenti: Giorgia, Shiva, Lazza, Ditonellapiaga e Ariete.

“Questo disco non è un normale repack e lo si può intuire dai contenuti – racconta Tiziano Ferro – nessuna di queste canzoni è un riempitivo, sono praticamente tutti potenziali singoli e questo è anche il motivo per cui le avevamo lasciate fuori dal disco principale”.

“Tornare con ‘Sono un grande’, per me, aveva un significato simbolico, di cui ho parlato spesso. Una delle cose su cui abbiamo ragionato molto era proprio l’importanza che la mia voce fosse unica, senza collaborazioni- spiega ancora l’artista-. Collaborazioni che adoro e che ho sempre adorato, ma in questo caso sentivo il bisogno di tenere il disco principale come un blocco unico. Di conseguenza questa deluxe rappresenta l’opposto: è il coro che arriva subito dopo. Il coro degli amici, l’aggiunta, ciò che è successo a livello umano e artistico nei rapporti con le persone che ho conosciuto e con cui mi sono connesso. Da queste connessioni sono nate queste canzoni”.

“XXVERSO” CON DITONELLAPIAGA “UNA CANZONE IRONICA”

Tra i pezzi colpisce “XXverso”, brano tratto da “Centoundici”. Il cantautore, nel testo aggiunto, canta: “Vaff*****o ai fasci”. “Questa è una canzone ironica e il testo lo è ancora di più e non potevo quindi non invitare un’artista pop che mi piace (giovane, forte, fresca), una ragazza che dell’ironia e del senso dell’humor nero sta facendo la sua cifra stilistica: Ditonellapiaga”, dice Tiziano della canzone e del duetto. “Mi piace da morire. Ci siamo trovati con lei in un secondo, come due fratelli. La sua voce è bellissima e la sua capacità di descrivere la realtà in maniera cruda, tagliente e soprattutto comica mi fa impazzire”.

LA TRACKLIST

“SUPERSTAR” feat Giorgia “FELICI A METÀ” feat Shiva “XXDONO” feat Lazza “XXVERSO” feat DITONELLAPIAGA “TI SOGNAI” feat Ariete “UNICO” “A NAPOLI” “Sono Un Grande” “Fingo&Spingo” “Cuore Rotto” “Milite Ignoto” “Ti Sognai” “Gioia” “Quello Che Si Voleva” “L’Amore è Re” “1-2-3” “Le Piace” “Meritiamo Di Più” “Tra le mani un cuore”

I BRANI CON SHIVA E ARIETE

Al brano con Ditonellapiaga e i già annunciati con Giorgia e Lazza, si aggiungono i duetti con Shiva e Ariete. Del primo Tiziano dice: “È una collaborazione alla quale tengo molto. Shiva è stata una grande scoperta per me perché devo ammettere, non lo conoscevo benissimo, conoscevo il suo nome, ma non la sua discografia. Si è avvicinato a me con grande passione, grande rispetto, quasi in silenzio e ho scoperto un ragazzo in contatto con sé stesso, con la sua parte fragile, con la sua sensibilità, con delle idee bellissime e con tanta voglia di fare. Abbiamo iniziato a scrivere e, scrivendo con una persona così, sono uscite fuori due canzoni: una è finita nel suo disco e l’altra nel mio”.

“È stato bello collaborare con questo ragazzo perché io adoro testimoniare ciò che sta accadendo nella nuova musica italiana– aggiunge -. Adoro vedere i ragazzi giovani sforzarsi di andare oltre il loro piccolo orticello e il piccolo studio di registrazione; aver bisogno di imparare da chi ha più esperienza, perché hanno ascoltato. E poi mi piacciono le persone che abbracciano le loro difficoltà e le fanno diventare arte e lui è stato questo. Come dicevo abbiamo scritto due canzoni: quella finita nel suo disco parla chiaramente di un amore rotto e di una relazione tossica mentre ‘Felici a metà’ parla di un altro tipo di tossicità e di codipendenza, una cosa della quale secondo me si parla poco e che rovina la vita di molte persone. Devo essere sincero: è probabilmente la mia canzone preferita di questo repack”.

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“Parlando di collaborazioni e di nuova generazione c’è un’artista che mi ha davvero rubato il cuore: Ariete- dice della seconda-. Con lei è successa una cosa molto particolare. L’ho scoperta tardi, quando era già diventata un fenomeno virale. Avevo ascoltato le sue canzoni online senza averla mai vista: conoscevo soltanto questa voce così angelica e delicata. Non riuscivo a immaginarla, né a capire davvero chi fosse, anche perché nei suoi brani racconta una realtà molto cruda, ma con una tenerezza e una sfrontatezza quasi ingenua”.

“A un certo punto- rivela- ho sentito il bisogno di incontrarla e ho scoperto una ragazza estremamente profonda ma anche, proprio come la sua voce, incredibilmente dolce. Mi ha intenerito ed è stato naturale affezionarmi a lei. Per questo ho deciso di affidarle una canzone che era già presente nel disco, ma che non aveva trovato lo spazio che avrei voluto e non era mai diventata un singolo: ‘Ti Sognai’, un brano molto delicato che parla a una madre. Avevo un desiderio preciso: capire come quelle parole sarebbero state interpretate, comprese e pronunciate da lei. Forse ne avevo bisogno anch’io, perché per me cantarle è sempre stato complesso. È una canzone controversa, emotivamente molto intensa. Avere il punto di vista di qualcun altro e in particolare il suo, mi ha aiutato a decifrarla davvero. Ed è successo esattamente quello che speravo, quindi le sono profondamente grato”.

IL TOUR DI TIZIANO FERRO

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

– Stadio Teghil 06 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

– Stadio San Siro 7 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

– Stadio San Siro 10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

– Allianz Stadium 14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

– Stadio Dall’Ara 18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

– Stadio Euganeo 23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

– Stadio Diego Armando Maradona 27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

– Stadio Olimpico 28 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

– Stadio Olimpico 03 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

– Stadio Del Conero 08 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

– Stadio San Nicola 12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo

Foto con Shiva di Andrea Bianchera

Foto con Ditonellapiaga di Alessandro Treves