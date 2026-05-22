Vasco Rossi a Ferrara il 5 e 6 giugno, la città si prepara per l’evento: attesi 120 mila spettatori

FERRARA – Sono “circa 120.000” gli spettatori attesi per il doppio concerto di Vasco Rossi a Ferrara, in programma al Parco Urbano il 5 e il 6 giugno. Di questi, fa sapere il Comune, “il 67% proverrà dal territorio nazionale fuori regione, il 12% da Ferrara e provincia, il 18% dalle altre province dell’Emilia Romagna e il restante 3% dall’estero”. Oggi è stato inoltre illustrato in conferenza stampa il piano della viabilità, che sarà in vigore dalla mezzanotte del 5 giugno alle 6 del 7 giugno e che era già stato anticipato nei giorni scorsi. Confermate le tre aree- rossa, arancione e gialla- in cui saranno applicate limitazioni alla circolazione, l’assessore alla Mobilità Stefano Vita Finzi Zalman e gli altri partecipanti alla conferenza stampa hanno spiegato, tra le altre cose, che “per agevolare l’afflusso del pubblico saranno attivati numerosi parcheggi”, pensati per coprire fino a 13.000 veicoli a data, e che “ci sarà un’area di sosta di 150 posti a serata, dedicata alle persone con disabilità, in via Gramicia, servita da 50 volontari Unitalsi con 14 veicoli attrezzati”. Il piano prevede anche “l’impiego complessivo di 35 navette, organizzate secondo percorsi strategici differenziati per non congestionare il traffico”, e tutte le aree di sosta “saranno dotate di bagni chimici, compresi quelli dedicati ai disabili”. Per limitare l’impatto sull’ambiente e sulla fauna del Parco Urbano, saranno impegnate le Guardie ecologiche ambientali ferraresi.

“Particolare attenzione” sarà inoltre dedicata “anche agli aspetti ambientali legati all’organizzazione del concerto”, con un “piano ‘green’ coordinato da Live Nation in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e il supporto di Corepla e Acqua Vera”, mentre Hera “sarà impegnata nella gestione e nelle attività di raccolta differenziata e di riciclo dei materiali”. Saranno poi “circa 30” i punti di presidio gestiti dalla Polizia locale, a cui si aggiungerà “anche un servizio antiabusivismo commerciale”. A partire dalle 12 del 5 giugno sarà attivo anche il Cos (Coordinamento operativo sicurezza), che vedrà impegnate tutte le forze di polizia e di sicurezza. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, nel momento di massimo afflusso- dalle 20 alle 24- “saranno presenti cinque ambulanze, una golfcar di assistenza e 16 equipaggi di soccorso, di cui uno a ridosso della pedana per i partecipanti con disabilità”. Tutti i dettagli sono disponibili nella pagina www.comune.ferrara.it/vasco-rossi e sul canale Telegram t.me/vascoferrara.