Hiv, la persona al centro: tra terapie su misura e nuove frontiere della prevenzione

ROMA – Oggi la cura dell’HIV non riguarda più solo i farmaci: al centro c’è la persona, i suoi bisogni e il suo benessere complessivo. Si guarda non solo all’infezione, ma alla salute in senso ampio, dalla sfera psicologica a quella fisica, con un approccio multidisciplinare che coinvolge diverse specialità mediche. Accanto a questo, campagne informative efficaci aiutano a rendere comprensibili concetti complessi come l’aderenza ai trattamenti, perché capire come funziona la terapia è il primo passo per viverla meglio. Nel frattempo, la ricerca apre nuovi scenari: farmaci innovativi e strumenti di profilassi come la PrEP iniettabile promettono di semplificare la gestione quotidiana della cura, migliorando l’accesso alle terapie anche per chi incontra difficoltà. Insieme, questi progressi mostrano come oggi la lotta all’HIV sia sempre più attenta alla persona, alla sua vita e alla qualità della cura che riceve.

In occasione della 18esima edizione di ICAR – Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, l’appuntamento italiano di riferimento su HIV, epatiti, infezioni sessualmente trasmesse e virus emergenti, in corso a Catania, evento organizzato sotto l’egida di SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), insieme alle principali società scientifiche di area infettivologica e virologica e al mondo della Community, la Dire ha intervistato sul tema tre esperti, che hanno raccontato le sfide e le novità nel trattamento dell’HIV: il Dott. Andrea Antinori, Direttore del Dipartimento Clinico INMI ‘L. Spallanzani’ IRCCS di Roma, il Dottor Davide Moschese, Infettivologo ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano e il Prof. Giuseppe Nunnari, Co-presidente 18esimo Congresso ICAR, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Catania e presidente regione Sicilia della SIMIT.

HIV: LA PERSONA AL CENTRO DELLA CURA E TERAPIE SU MISURA

Inoltre: “La persona con infezione da HIV viene seguita nel tempo sotto molteplici aspetti- ha spiegato il Prof. Nunnari– non soltanto per quanto riguarda l’infezione stessa, ma più in generale per la salute complessiva e multiorgano. La persona è quindi al centro dell’attenzione sotto il profilo psicologico, cardiologico, renale, osseo, metabolico e in molti altri ambiti. In collaborazione con specialisti di diverse discipline, riusciamo a seguire tutti gli aspetti della salute delle persone che vivono con HIV in una prospettiva globale. Quando si parla di ottimizzare la terapia HIV per garantire il benessere a lungo termine, oggi le priorità principali riguardano l’efficacia clinica, la tollerabilità, la qualità della vita, l’invecchiamento e la personalizzazione della cura”.

Le terapie antiretrovirali oggi disponibili sono “molto efficaci”: quasi tutti i farmaci – ha proseguito il professor Nunnari – garantiscono un’elevata efficacia e disponiamo di un armamentario terapeutico ampio, con diverse opzioni che permettono di ottimizzare il trattamento in base alle caratteristiche cliniche della persona con HIV. Gli aspetti immunologici e virologici sono ormai ben garantiti dalla maggior parte dei regimi terapeutici, e questo ci consente di personalizzare le cure considerando le diverse comorbidità, l’età, gli aspetti psicologici, renali, ossei e molti altri fattori. L’ampiezza delle opzioni terapeutiche oggi disponibili ci mette quindi nelle condizioni di offrire il trattamento più adeguato possibile. Resta però fondamentale sottolineare che questo è un ambito di competenza degli specialisti dell’infezione da HIV”.

ADERENZA, INFORMAZIONE E BENESSERE: IL NUOVO APPROCCIO ALL’HIV

“Campagne come ‘Choose You = La Scelta Sei Tu‘ sono fondamentali per rendere accessibili concetti medici complessi, come l’aderenza terapeutica e le resistenze ai trattamenti, anche alle persone che vivono con HIV e che non hanno una formazione medica – ha fatto sapere il dottor Moschese – Questo perché oggi mettere il paziente al centro del percorso di cura si è dimostrato l’approccio più efficace per mantenere nel lungo termine sia il controllo virologico sia l’aderenza terapeutica. Per garantire nel tempo il benessere delle persone che vivono con HIV è quindi necessario, ancora una volta, porre la persona al centro, ascoltarne i bisogni e fare in modo che il trattamento si adatti il più possibile alla sua vita quotidiana. Tutto questo non riguarda soltanto il controllo virologico e immunitario, ma coinvolge anche aspetti come la salute mentale, la qualità della vita, la salute sessuale e, più in generale, il benessere complessivo della persona”.

VERSO NUOVE FRONTIERE NELLA PREVENZIONE E CURA DELL’HIV

Infine: “Per quanto riguarda il trattamento dell’HIV, oggi abbiamo molte novità legate a farmaci con target innovativi e nuovi meccanismi d’azione – ha fatto sapere il dottor Antinori – Sono in fase di sviluppo terapie long acting sempre più evolute e precise, con possibilità di somministrazione sia iniettabile sia orale. Si tratta di uno scenario molto diverso rispetto al passato, che probabilmente porterà a regimi terapeutici sempre più efficaci, soprattutto per le popolazioni più difficili da trattare. Molti studi, infatti, riguardano persone con percorsi terapeutici complessi oppure soggetti con scarsa aderenza al trattamento, che possono trarre beneficio da regimi più semplici e da differenti modalità di somministrazione. La ricerca farmacologica sta quindi mettendo a disposizione strumenti molto interessanti per il futuro”.

Nel corso del simposio “Shaping the future of HIV treatment and prevention: innovation that meets evolving individual’s needs”, si è discusso di “diversi aspetti, dalla profilassi fino alle più recenti innovazioni terapeutiche – ha fatto sapere ancora l’esperto – Ampio spazio è stato dedicato alla profilassi pre-esposizione, la cosiddetta PrEP, ma anche alle nuove opportunità terapeutiche per il grande numero di persone con HIV stabilmente soppresse grazie ai trattamenti, che oggi possono beneficiare di opzioni sempre migliori. Per quanto riguarda la PrEP, una delle principali novità è rappresentata dall’arrivo dei farmaci iniettabili, che probabilmente cambieranno le modalità e l’approccio con cui questa profilassi viene somministrata. Questi trattamenti offriranno la possibilità di raggiungere anche persone che oggi non accedono alla PrEP orale oppure di superare i problemi di aderenza, ancora piuttosto frequenti con la terapia orale”. Ha concluso infine Antinori: “C’è bisogno di ampliare sempre di più l’accesso alla PrEP, e i farmaci iniettabili saranno molto utili in questa prospettiva, soprattutto negli anni futuri. In particolare, il lenacapavir rappresenta una sorta di modello dell’ottimizzazione delle terapie iniettabili: una somministrazione ogni sei mesi che potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta nei prossimi anni”.