Francesco Totti e Ilary Blasi verso il divorzio: i due ex in Aula per l’udienza decisiva

ROMA – La fine si avvicina. Si è svolta questa mattina la prima (e ultima) udienza del processo di divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex si sono presentati al Tribunale di Roma con look casual, come mostrano le immagini de Il Messaggero. Per uno strano caso di coincidenze, entrambi indossavano un pantalone beige con maglia/camicia bianca.

L’ex calciatore e la conduttrice sono rimasti nella blindatissima aula per circa due ore, per poi uscire a distanza di 15 minuti l’uno dall’altra, circondati dai rispettivi avvocati. Nessuno dei due ha rilasciato commenti.

Entro un mese il giudice Gianluca Gelso ratificherà il provvedimento ufficiale che metterà definitivamente fine alla favola che per 21 anni ha fatto sognare i loro fan. Totti e Ilary torneranno, così, celibe e nubile e potranno risposare i rispettivi nuovi partner: Noemi Bocchi e Bastian Muller. La conduttrice ha già ricevuto la proposta e ha più volte parlato delle nozze in programma.

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“Se mi sposo? Quando divorzio. Manca poco, siamo ai titoli di coda”, aveva raccontato Blasi a Verissimo qualche settimana fa. Il progetto, dopo oggi, diventa sempre più concreto.