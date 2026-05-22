venerdì 22 Maggio 2026

Francesco Totti e Ilary Blasi verso il divorzio: i due ex in Aula per l’udienza decisiva

Entro un mese il giudice ratificherà il provvedimento ufficiale che scriverà definitivamente la parola fine alla loro unione. Le seconde nozze della conduttrice con Bastian Miller diventano un progetto sempre più concreto

Data pubblicazione: 22-5-2026 ore 14:42Ultimo aggiornamento: 22-5-2026 ore 14:42

ROMA – La fine si avvicina. Si è svolta questa mattina la prima (e ultima) udienza del processo di divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. I due ex si sono presentati al Tribunale di Roma con look casual, come mostrano le immagini de Il Messaggero. Per uno strano caso di coincidenze, entrambi indossavano un pantalone beige con maglia/camicia bianca.

L’ex calciatore e la conduttrice sono rimasti nella blindatissima aula per circa due ore, per poi uscire a distanza di 15 minuti l’uno dall’altra, circondati dai rispettivi avvocati. Nessuno dei due ha rilasciato commenti.

Entro un mese il giudice Gianluca Gelso ratificherà il provvedimento ufficiale che metterà definitivamente fine alla favola che per 21 anni ha fatto sognare i loro fan. Totti e Ilary torneranno, così, celibe e nubile e potranno risposare i rispettivi nuovi partner: Noemi Bocchi e Bastian Muller. La conduttrice ha già ricevuto la proposta e ha più volte parlato delle nozze in programma.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi a Verissimo: “Il divorzio da Totti? Manca poco. Siamo ai titoli di coda. Dopo sposerò Bastian”

“Se mi sposo? Quando divorzio. Manca poco, siamo ai titoli di coda”, aveva raccontato Blasi a Verissimo qualche settimana fa. Il progetto, dopo oggi, diventa sempre più concreto.

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