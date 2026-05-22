In Sicilia scoperte 71 monete del V secolo a.C., sono perfettamente conservate e possono raccontare un sacco di cose

PALERMO – Nuova scoperta archeologica a Gela, nel Nisseno. Si tratta di monete, prevalentemente in argento, riconducibili al V secolo avanti Cristo, in ottimo stato di conservazione e quasi tutte perfettamente leggibili, rinvenute nel sito di Orto Fontanelle nell’ambito delle attività di archeologia preventiva condotte dalla Soprintendenza di Caltanissetta nel cantiere dei lavori Pnrr per la realizzazione del Palazzo della Cultura. All’interno di un ambiente annesso a un sacello è stato trovato un vasetto contenente un tesoretto di carattere votivo formato da 71 monete provenienti da tre zecche diverse (Agrigento, Gela e Siracusa); 67 sono di argento e 4 di bronzo.

“Si tratta di una grande scoperta – dice l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato – per l’importanza quantitativa e qualitativa del tesoro rinvenuto e che si aggiunge ai numerosi reperti già recuperati e in fase di studio. Queste monete costituiscono una fonte inestimabile di informazioni perché conservate in un contesto chiuso e inalterato. Dallo studio delle monete, già disposto dalla Soprintendenza, potranno essere tratte ulteriori preziose informazioni sulla storia di Gela in età greca“.

“Ancora una volta, grazie alla costante attività di archeologia preventiva operata dalla Soprintendenza, il sottosuolo di Gela restituisce tesori inestimabili – aggiunge Daniela Vullo, soprintendente ai Beni culturali della provincia di Caltanissetta -. Questo ritrovamento e l’ottimo stato di conservazione delle monete apre agli studiosi nuovi scenari storici da approfondire e divulgare”.

Il rinvenimento è avvenuto il 19 maggio, durante lo scavo condotto dall’archeologo Gianluca Calà con la direzione scientifica della Soprintendenza ai beni culturali di Caltanissetta e l’assistenza sul campo dell’Ispettore onorario ai beni archeologici Antonio Catalano.