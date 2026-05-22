VIDEO| “Violentati da soldati mostruosi”: 15 attivisti della Flotilla accusano Israele

ROMA – La Global Sumud Flotilla denuncia che almeno 15 persone tra i 430 partecipanti totali alla missione civile e nonviolenta hanno subito violenze sessuali mentre erano illegalmente trattenuti dalle autorità israeliane. Come hanno riferito gli organizzatori in queste ore, “Sembra che la maggior parte delle persone abbia subito qualche forma di violenza efferata” e tra queste, “Abbiamo ricevuto segnalazioni di almeno 15 aggressioni sessuali”. A questo si aggiungono “spari con pallottole di gomma a distanza ravvicinata e decine di persone che hanno riportato fratture alle ossa”.

LEGGI ANCHE: Flotilla, Farnesina: “Tutti gli attivisti sono partiti da Israele”, anche gli italiani. Atterrati a Istanbul

LEGGI ANCHE: Ben Gvir agli attivisti della Flotilla: “Terroristi, sostenitori di assassini”

“SPARI RAVVICINATI CON PALLOTTOLE DI GOMMA”

In un video condiviso dal Movimento sui propri canali social, una delle partecipanti denuncia: “I soldati erano già pronti ad aumentare le violenze. Non avevano bisogni di pretesti. C’è stata una donna che ha superato una linea, non è stata avvertita di questo, e le hanno sparato con pallottole di gomma. Usavano poi la violenza in tutti i momenti utili, persino quando ci tiravano da un posto all’altro per spostarci, e cercavano di farci cadere. Se qualcuno ha osato dire ‘Palestina libera’, sono stati molto chiari, ‘se usate le parole, noi useremo i fucili’. Ce lo hanno ripetuto di continuo”.

SEQUESTRATI E INCARCERATI 430 ATTIVISTI

Il gruppo della seconda missione della Flotilla – dopo la prima del 2026 che si è svolta ad aprile – è stato intercettato in acque internazionali da navi da guerra della Marina israeliana martedì 19 maggio. Si è trattato delle restanti 10 barche a vela superstiti dell’abbordaggio del giorno precedente, quando i militari ne hanno sequestrate una cinquantina, sempre in acque internazionali, in violazione delle norme.

In totale, le autorità israeliane hanno sequestrato 430 attivisti, che sono stati incarcerati e poi liberati solo ieri, quando sono stati portati direttamente a bordo di tre voli charter diretti a Istanbul, in Turchia.

“VIOLENTATI DA SOLDATI MOSTRUOSI”

Nel video diffuso stamani, la partecipante della Global continua denunciando le violenze fisiche subite dagli attivisti all’interno di quelle che vengono definite “navi prigioni”. In una di queste “ci hanno riferito di almeno 15 casi di di aggressioni sessuali, per quanto ne sappiamo finora”.

“Non c’è altro modo per dirlo, quindi lo dico e basta: li hanno violentati. I partecipanti alla Global Sumud Flotilla sono stati violentati da soldati mostruosi“, ha dichiarato in un video Thiago Avila, tra i leader del movimento globale, che nella missione di aprile è stato tra le due persone sequestrate per giorni dalla magistratura israeliana con accuse di terrorismo. L’attivista brasiliano è andato ad accogliere gli esponenti della Flotilla tornati nel suo Paese. In queste ore circolano molti video e tutti mostrano le persone vestite con tute bianche di cotone e ciabatte ai piedi, segno che i loro indumenti ed effetti personali non sono stati restituiti dopo il sequestro.

Ieri, video girati all’aeroporto di Istanbul mostrano persone portate in barella dai soccorritori, altre in sedia a rotelle. Una ragazza si asciuga le lacrime, mentre un uomo mostra i segni delle pallottole di gomma sulla schiena. Altri hanno occhi neri, ferite, lividi, escoriazioni, fasciature alla testa, fasciature in altre parti del corpo. Ieri in Italia sono atterrati anche gli italiani che hanno preso parte alla missione, tra i quali i politici Antonella Bundu e Dario Carotenuto e il leader del collettivo Ex-Gkn, Daniele Salvetti.

Anche dalla precedente missione di aprile erano emerse accuse di violenze sessuali tra almeno quattro persone catturate da Israele il 29 aprile e poi rilasciate.