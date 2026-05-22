VIDEO| Bangladesh, un bufalo albino diventa virale: si chiama Donald Trump

ROMA – In Bangladesh c’è una nuova star. Un bufalo albino ha conquistato la notorità nelle ultime settimane per il suo particolare aspetto e per il nome che gli è stato dato. L’animale, infatti, si chiama Donald Trump, proprio come il presidente degli Stati Uniti. E come il leader americano, Donald si è fatto notare per il suo ciuffo biondo, particolare che ora riempie i social e lo ha reso virale su tutte le piattaforme. Il proprietario è un uomo di 38 anni, Zia Uddin Mridha, che all’Afp ha raccontato come suo fratello abbia suggerito il nome Donald “per via della sua straordinaria chioma”.

Ma il bufalo di 4 anni e di 700 chili non è solo una star sui social. In Bangladesh, nella fattoria a Narayanganj, appena fuori dalla capitale Dacca, nel mese di maggio si è registrato un flusso costante di visitatori arrivati sul posto per vederlo dal vivo.

Meet “Donald Trump” — The 700 KG Buffalo That Looks Strangely Similar to The US President#DonaldTrump #Bangladesh pic.twitter.com/0IzSioFpC8 — Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) May 17, 2026

DONALD SARÀ SACRIFICATO PER LA FESTIVITÀ DELL’EID AL-ADHA

Donald ha, però, i giorni contati. Mridha ha spiegato che il bufalo sarà sacrificato entro pochi giorni, poiché il Bangladesh, a maggioranza musulmana, si sta preparando per l’Eid al-Adha, la “festa del sacrificio” islamica, che si terrà alla fine di questo mese. “Mi mancherà Donald Trump, ma questo è lo spirito fondamentale dell’Eid al-Adha: fare un sacrificio”, ha dichiarato l’uomo all’agenzia.

Secondo Afp, “si prevede che oltre 12 milioni di capi di bestiame, tra cui capre, pecore, mucche e bufali, saranno sacrificati durante questa festività, un’occasione rara per molte famiglie più povere di banchettare con la carne”.