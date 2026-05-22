venerdì 22 Maggio 2026

Giornata della biodiversità, l’Italia è uno dei principali hotspot del Continente

“La nostra biodiversità- afferma il ministro Gilberto Pichetto- è un tesoro che dobbiamo proteggere e valorizzare: dalle azioni sul più piccolo territorio alle grandi decisioni globali, tutto contribuisce alla sua difesa”

Data pubblicazione: 22-5-2026 ore 12:47Ultimo aggiornamento: 22-5-2026 ore 12:47

ROMA – Nella Giornata internazionale della Biodiversità, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rinnova il proprio impegno per la tutela del patrimonio naturale italiano e sottolinea il legame sempre più stretto tra biodiversità e cambiamento climatico. Indetta dall’ONU nel 2000 per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica, quest’anno ha assunto come tema ‘Acting locally for global impact‘ (Agire a livello locale per un impatto globale).

Il nostro Paese è uno dei principali hotspot di biodiversità del Continente: ospita oltre 60.000 specie animali e più di 8.000 specie di piante vascolari, concentrando circa un terzo delle specie animali europee e quasi la metà di quelle vegetali.
“La nostra biodiversità- afferma il ministro Gilberto Pichetto- è un tesoro che dobbiamo proteggere e valorizzare: dalle azioni sul più piccolo territorio alle grandi decisioni globali, tutto contribuisce alla sua difesa”.
“Salvaguardare gli ecosistemi- prosegue il ministro- significa rafforzare la capacità del Paese di rispondere alle sfide che ci pone il cambiamento climatico, garantendo benessere, sicurezza e sviluppo sostenibile”.
“L’impegno comune di istituzioni, imprese e cittadini è determinante per affermare la centralità della nostra natura per la crescita”, conclude Pichetto.

Il cambiamento climatico rappresenta uno dei fattori determinanti di pressione sulla biodiversità: per rispondere a questa sfida l’Italia sta lavorando a un insieme di misure, in linea con la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030. Tra queste, il rafforzamento della rete Natura 2000 e gli investimenti mirati in riforestazione, tutela del Capitale Naturale e resilienza climatica del PNRR. Sono state inoltre rafforzate le politiche di decarbonizzazione e la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, con interventi su risorse idriche, coste e città.

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