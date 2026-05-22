Nemmeno per Mick Jagger: a Stromboli i Carabinieri interrompono il party hollywoodiano di fine riprese

ROMA – Nemmeno una delle più leggendarie rockstar del pianeta può nulla di fronte alla burocrazia e alle ordinanze comunali. Ha del clamoroso il fuori programma andato in scena a Stromboli, dove i Carabinieri sono intervenuti per interrompere una festa privata blindatissima che, a quanto si apprende, vedeva come ospite d’onore niente meno che Mick Jagger. Lo riporta il quotidiano La Sicilia.

Il frontman dei Rolling Stones si trovava sulla splendida isola delle Eolie non per vacanza, ma nelle insolite vesti di attore: Jagger ha infatti interpretato il ruolo del guardiano del faro di Strombolicchio nel nuovo, attesissimo film della regista Alice Rohrwacher, “Three Incestuous Sisters” (tratto dalla graphic novel di Audrey Niffenegger).

Per celebrare la fine delle riprese di una produzione blindatissima, era stato organizzato un party esclusivo nella suggestiva zona di Piscità, si legge. Insieme a Mick Jagger e alla regista, erano presenti star internazionali del calibro di Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor e Isabella Rossellini.

📽 | Dakota Johnson comemorando o aniversário de Josh O'Connor com Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Mick Jagger e Alice Rochwacker em Stromboli, Itália.



— danielgias_ IG Stories pic.twitter.com/p4Cm2GQppX May 21, 2026

A infrangere l’atmosfera da sogno hollywoodiano ci ha pensato la rigida normativa locale. Nella zona di Piscità, un’ordinanza del sindaco di Lipari vieta infatti qualunque tipo di musica nei giorni infrasettimanali (la festa si è svolta di mercoledì), consentendo le emissioni sonore esclusivamente nei giorni prefestivi e il sabato, nella fascia oraria tra le 20 e le 24. A seguito delle segnalazioni di alcuni vicini che lamentavano il mancato rispetto della quiete pubblica, i Carabinieri sono giunti sul posto e, regolamento alla mano, hanno dovuto far spegnere la musica, interrompendo anzitempo i festeggiamenti dei divi di Hollywood.

Lo stop forzato ha sollevato un’ondata di ironia sul web, ma anche diverse polemiche interne all’isola. Il presidente della Pro Loco di Stromboli, Rosa Cincotta, ha espresso forte rammarico per l’accaduto, sottolineando come da parte del primo cittadino ci si sarebbe aspettato un benvenuto istituzionale o quantomeno un briciolo di “buon senso”, considerando l’immenso ritorno economico e di immagine che una simile produzione cinematografica porta all’arcipelago eoliano.