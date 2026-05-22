venerdì 22 Maggio 2026

Cuba, Rubio minaccia L’Avana: “Per gli Usa è un pericolo”

Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, ha accusato Rubio di dire "bugie" ed evidenziato che L'Avana non ha mai rappresentato un pericolo per gli Stati Uniti

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 22-5-2026 ore 9:10Ultimo aggiornamento: 22-5-2026 ore 9:10

ROMA – Cuba rappresenta una “minaccia alla sicurezza nazionale” per gli Stati Uniti e la probabilità di un accordo pacifico con L’Avana “non è alta”: lo ha sostenuto il segretario di Stato americano, Marco Rubio.
Le sue dichiarazioni sono state diffuse appena un giorno dopo che gli Stati Uniti hanno accusato l’ex presidente cubano Raúl Castro di omicidio per l’abbattimento nel 1996 di due aerei, che causò la morte di cittadini statunitensi.

Secondo Rubio, la preferenza di Washington resta “una soluzione diplomatica”. Il segretario di Stato ha però avvertito che il presidente Donald Trump ha il diritto e il dovere di proteggere il proprio Paese da qualsiasi minaccia.
Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez, ha accusato Rubio di dire “bugie” ed evidenziato che L’Avana non ha mai rappresentato un pericolo per gli Stati Uniti.

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